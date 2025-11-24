România, campioană europeană la scumpiri: cel mai ridicat preț al energiei electrice raportat la puterea de cumpărare din UE



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici, ajustat la puterea de cumpărare, conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI). Această situație, determinată de creșterea accelerată a tarifelor după liberalizarea pieței din iulie 2025, pune presiune uriașă pe bugetele familiilor, alimentează inflația și amenință competitivitatea economică a țării.

Potrivit datelor privind prețurile cu toate taxele incluse, în luna iulie 2025 România a înregistrat nu doar cel mai mare cost al energiei electrice raportat la veniturile medii ale populației, ci și cea mai abruptă creștere lunară din Europa – o majorare de peste două ori mai mare decât în orice altă țară UE. Fără ajustarea la puterea de cumpărare, România se clasează pe locul 10, dar raportat la salariile și costurile de trai, prețul este de patru ori mai mare decât cel mai mic din UE, înregistrat în Ungaria.

„Deși România este puțin dependentă energetic, cu resurse proprii precum gaze naturale, hidroenergie, nuclear și regenerabile, tarifele ridicate comparativ cu veniturile populației creează o vulnerabilitate majoră”, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele AEI. Această discrepanță nu doar erodează puterea de cumpărare, ci și stimulează relocarea industriilor, crește prețurile produselor esențiale și agravează sărăcia energetică, mai ales în zonele rurale.

Cauze profunde ale crizei: Analiza AEI identifică mai multe factori: influența pieței europene comune, unde cotațiile depind de combustibili fosili și ofertă limitată; taxele și tarifele de transport/distribuție, care reprezintă jumătate din factură (nivel record în UE); infrastructura învechită, cu pierderi tehnologice mari; volatilitatea post-liberalizare, marcată de speculații nepedepsite; și costurile inițiale ale tranziției verzi, care se transferă consumatorilor.

Pe termen lung, experții avertizează că lipsa intervențiilor va frâna dezvoltarea economică, va genera inflație persistentă și va accelera migrația forței de muncă. Firmele românești pierd teren în fața concurenței din țări cu energie mai ieftină, iar gospodăriile vulnerabile riscă deconectări și izolare socială. AEI cere măsuri urgente: plafonare temporară pentru vulnerabili, investiții masive în eficiență energetică și sancțiuni pentru abuzuri pe piață.