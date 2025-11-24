Podul de la Praxia, aproape gata: circulația pe DN15C se va relua în curând



DRDP Iași anunță că lucrările de reabilitare a podului de pe DN 15C, km 66+345 în localitatea Praxia (Fălticeni – Târgu Neamț), au ajuns la un stadiu de execuție de peste 90 %.

În ultimele zile s-au asfaltat definitiv podul și rampele de acces, iar în perioada imediat următoare va fi montat parapetul metalic de protecție.

După finalizarea acestor ultime operațiuni, podul va fi redeschis traficului rutier.

Proiectul, început în primăvara anului 2025, a cuprins:

reparații capitale la infrastructură și suprastructură

refacerea racordării cu terasamentele

execuția rampelor de acces

lucrări de consolidare în albie

Până la deschiderea oficială, traficul continuă să se desfășoare pe varianta provizorie amenajată în paralel.

„Mulțumim conducătorilor auto pentru înțelegerea manifestată în perioada lucrărilor!”, a transmis DRDP Iași.