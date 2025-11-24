Adolescent de 17 ani, arestat preventiv 30 de zile pentru loviri și furt calificat asupra unui șofer Bolt



Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a comunicat, luni, că un tânăr de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de loviri sau alte violențe și furt calificat.

Fapta a avut loc vineri seara, 21 noiembrie, în jurul orei 21:40. În timpul unei curse Bolt, pe o stradă din municipiul Suceava, adolescentul s-a certat cu șoferul pe tema prețului. În loc să plătească, a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe conducătorul auto de trei ori: de două ori în membre și o dată în palmă.

După agresiune, el a profitat de timpul pe care l-a petrecut singur în interiorul autoturismului și a sustras 115 lei și un telefon Samsung Galaxy S23.

Sâmbătă, 22 noiembrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea pentru 24 de ore, iar Judecătoria Suceava a emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.