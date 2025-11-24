Șofer fără permis, arestat 30 de zile după ce a ucis un pieton și a fugit de la locul accidentului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Judecătoria Fălticeni a emis vineri, 21 noiembrie, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unui bărbat acuzat de omor din culpă prin accident rutier, părăsirea locului accidentului și conducere fără permis.

Tragedia a avut loc miercuri seara, 19 noiembrie, în jurul orei 19:57, pe DJ 208, între Dolhasca și Fălticeni. Inculpatul, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, conducea un VW Passat când a lovit mortal un bărbat care se afla întins pe carosabil, cu capul spre axul drumului.

După impact, șoferul a fugit de la fața locului, conducând încă aproximativ 3,8 km până în localitatea Arghira, unde a abandonat mașina.

Polițiștii din Fălticeni l-au identificat și reținut joi, 20 noiembrie, la domiciliul său. Vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au pus în mișcare acțiunea penală și au obținut arestarea preventivă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului mortal.