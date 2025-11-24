Hramul Sfintei Ecaterina la Biserica din Sfântu Ilie: Preasfințitul Teofil Trotușanul va sluji Liturghia Arhierească



Comunitatea Bisericii „Sfânta Ecaterina” din Sfântu Ilie invită marți, 25 noiembrie, la hramul ocrotitoarei sale, un moment de mare bucurie duhovnicească și de întărire în credință.

Cu binecuvântare specială, Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„Fiecare suflet are propria poveste cu Sfânta Ecaterina – o liniște într-un moment greu, o rugăciune ascultată, o lacrimă transformată în pace. Să venim fiecare așa cum suntem, cu bucuriile și greutățile noastre, și să ne așezăm înaintea Sfintei cu nădejde. Sfânta Ecaterina știe să primească pe fiecare”, transmite pr. Răzvan Cîmpulungeanu, parohul bisericii.

Programul complet al hramului:

Luni, 24 noiembrie – Ajunul hramului 16:00 – Taina Spovedaniei 18:00 – Paraclisul Sfintei Ecaterina 19:00 – Vecernia cu Litie

Marți, 25 noiembrie – Hramul Sfintei Ecaterina 07:30 – Slujba Utreniei 08:30 – Acatistul Sfintei Ecaterina 09:00 – Primirea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul 09:20 – Sfânta Liturghie Arhierească 12:00 – Rugăciune de mulțumire 12:15 – Agapa Bucuriei (masă în comun)

Biserica „Sfânta Ecaterina” se află în Sfântu Ilie, pe strada Sfânta Ecaterina.