Scandal la uscătorul de rufe în Burdujeni: Un vecin a amenințat o femeie pentru că lasă geamurile deschise



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie din cartierul Burdujeni a fost amenințată cu acte de violență de un vecin, duminică dimineață, în jurul orei 10:30, în camera comună de uscat rufe de la etajul 4.

Conflictul a izbucnit după ce femeia a lăsat geamul deschis, iar vecinul a reclamat că se răcesc pereții. În timpul discuțiilor în contradictoriu, bărbatul a amenințat-o cu violență fizică.

Fiul femeii a sunat imediat la 112. Polițiștii Secției Burdujeni s-au deplasat la fața locului, au întocmit dosar penal pentru amenințare și i-au explicat victimei dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu.

Femeia a refuzat emiterea ordinului provizoriu, dar a declarat că va depune plângere prealabilă pentru continuarea cercetărilor.