Fără apă potabilă joi în Vornicenii Mari și Vornicenii Mici: întrerupere programată de 13 ore

ACET S.A. Suceava anunță că joi, 27 noiembrie 2025, între orele 07:00 și 20:00, va întrerupe complet furnizarea apei potabile în localitățile Vornicenii Mari și Vornicenii Mici (comuna Moara).

Oprirea este necesară pentru lucrări programate la Gospodăria de Apă Sf. Ilie, parte din contractul cu fonduri europene „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea – LOT 1”.

Vor fi afectați toți consumatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din cele două sate.

La reluarea furnizării (după ora 20:00), apa poate prezenta turbiditate temporară. Se recomandă lăsarea robinetelor deschise câteva minute și folosirea apei doar în scopuri menajere până la limpezire. Dacă problema persistă, sesizați Dispeceratul ACET la numerele de telefon afișate pe site-ul societății.

Rugăm consumatorii să își asigure rezerva minimă de apă pentru intervalul menționat, a transmis ACET SA care își cere scuze pentru disconfort și mulțumim pentru înțelegere