Tânăr recidivist din Rădăuți, plasat sub control judiciar cu brățară electronică după două spargeri în aceeași noapte


Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat că un tânăr cu antecedente penale a fost reținut 24 de ore, iar marți, 24 noiembrie, i s-a impus măsura controlului judiciar pe 60 de zile cu brățară electronică pentru furt calificat în formă continuată (două acte materiale).

Potrivit anchetei, în noaptea de 15/16 noiembrie 2025, inculpatul a comis două infracțiuni în municipiul Rădăuți:

  1. Împreună cu un major și un minor, a escaladat gardul unei întreprinderi individuale, a forțat ușa halei și geamul unui birou, de unde au sustras truse de scule în valoare de 2.150 euro.
  2. În jurul orei 05:30, împreună cu minorul, a forțat ușa scării unui bloc și a furat două biciclete în valoare totală de 3.000 lei.

Având în vedere antecedentele sale (infracțiuni similare comise în minorat) și modul organizat de acțiune, procurorul de caz a considerat că există risc de recidivă, motiv pentru care a dispus monitorizarea electronică permanentă.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor participanților și recuperarea integrală a prejudiciului.


