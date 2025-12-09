Primăria Suceava a distribuit peste 40 mc de lemne de foc pentru 20 de familii nevoiașe


Primăria Municipiului Suceava a venit în sprijinul a 20 de familii cu posibilități materiale reduse care se încălzesc cu sobe pe lemne, oferindu-le gratuit peste 40 de metri cubi de lemn de foc.

Lemnul provine din activitățile de toaletare a arborilor din oraș, din tăierea copacilor care prezentau risc de prăbușire și din îndepărtarea celor necesari pentru obiective de investiții.

Primarul Vasile Rîmbu a declarat că, doar în acest an, municipalitatea a plantat peste 1.300 de arbori în diverse zone ale orașului, iar campania de împădurire urbană va continua și în 2026.


