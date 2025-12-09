O sută de copii în straie populare au umplut Auditoriumul USV de colinde la cea de-a XVII-a ediție a Concertului „Sfântul Mitropolit Dosoftei”



Seara de 8 decembrie a adus magia Crăciunului în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu ocazia celei de-a XVII-a ediții a Concertului de colinde organizat de Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei”.

Peste 100 de copii și tineri îmbrăcați în port popular au vestit Nașterea Domnului alături de Corul de tineri ATOS, Grupul „Sf. Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului, Grupul Folcloric „Busuiocul” al Ansamblului „Arcanul” USV

Sala a fost arhiplină, iar la final toți cei prezenți au colindat împreună, acompaniați la nai, vioară și cobză de tineri instrumentiști.

Evenimentul a găzduit și cea de-a III-a ediție a Sărbătorii Bunicilor, în care copiii și tinerii și-au arătat recunoștința față de bunici, precum și Gala Tinerilor Voluntari ATOS 2025, în care cei mai activi tineri ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni au fost premiați.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe minunate și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare. Mulțumim maestrului Călin Brăteanu și Centrului Cultural Bucovina pentru sprijin”, a transmis pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul manifestării.