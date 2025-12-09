Ambasadorul Indiei în vizită la Suceava, interesat să aducă investitori și studenți indieni în județ



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit marți vizita oficială a ambasadorului Republicii India în România, E.S. Dr. Manoj Kumar Mohapatra.

La întâlnire au participat și prefectul județului, Traian Andronachi, și vicepreședintele CJ, Nicolae Robu.

Discuțiile s-au concentrat pe oportunități concrete de cooperare economică și academică între județul Suceava și India.

Președintele Șoldan i-a prezentat diplomatului indian proiectele majore de dezvoltare ale județului, iar ambasadorul și-a exprimat interesul pentru atragerea de investitori indieni în Suceava, colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, în special pentru aducerea studenților indieni la programele de Medicină și Științe Biologice, dar și parteneriate în domeniul medical, având în vedere că Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” este unul dintre cele mai moderne spitale din țară.

„Împreună am stabilit primii pași pentru a organiza întâlniri bilaterale între mediul de afaceri sucevean și companii indiene. Excelența Sa și-a oferit sprijinul pentru organizarea primelor întâlniri bilaterale, prin care să prezentăm mediului de afaceri din India oportunitățile de investiții ale județului nostru și să facilităm, în viitorul apropiat, vizita la Suceava a unei delegații de investitori indieni”, a declarat Gheorghe Șoldan.

„ Îmi doresc ca întâlnirea de astăzi să marcheze începutul unei colaborări solide între județul Suceava și India, atât în zona economică, între companii indiene și firme locale, cât și în domeniul academic și al cercetării”, a concluzionat președintele CJ Suceava.