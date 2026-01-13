ANM prelungește avertizările de ger extrem în Bucovina: Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger persistent până miercuri dimineața în județul Suceava



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă atenționare Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger local, valabilă în intervalul 13 ianuarie 2026, ora 10:00 – 14 ianuarie 2026, ora 10:00, care afectează în mod direct județul Suceava și zonele învecinate. Fenomenele vizate sunt vremea deosebit de rece, cu ger pronunțat îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori locale, strat nou de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului în zonele montane.

Conform informării meteorologice generale, marți (13 ianuarie) vremea rămâne deosebit de rece în toată țara, cu maxime termice cuprinse, în general, între -8 și 2 grade Celsius, iar gerul se menține pe arii restrânse în centrul și nord-estul teritoriului. Noaptea de marți spre miercuri (13/14 ianuarie) va fi geroasă în nord și nord-est, precum și pe arii restrânse în centru, sud și est, cu minime între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Pentru județul Suceava și zonele afectate (Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte), Codul Galben specific precizează temperaturi maxime între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade, cu ger local accentuat. Aceste valori sub pragul normal pentru perioadă pot genera disconfort termic sever, mai ales pentru persoane vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici), precum și riscuri pentru agricultură, transport și activități zilnice.

Precipitațiile continuă să fie prezente: Marți, aria ninsorilor se extinde în regiunile intracarpatice (strat de 2-8 cm, local 10-15 cm în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, echivalent în apă de 10-15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți apar precipitații mixte și depuneri de polei în vestul și sud-vestul țării.

Vântul prezintă intensificări în zona montană înaltă (Carpații Meridionali și de Curbură), cu rafale de 70-80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Intensificări moderate (40-50 km/h) sunt posibile luni pe arii restrânse în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est.

ANM notează că miercuri și joi vor persista local precipitații mixte și depuneri de polei, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului.