Alianța Franceză din Suceava deschide anul 2026 cu o seară muzicală online specială: Gwen Soli & Monsieur G, invitați la ediția „Le chanteur du mois”

Alianța Franceză din Suceava își începe oficial cel de-al șaselea an de activitate dedicat promovării limbii franceze și valorilor Francofoniei cu una dintre manifestările emblematice ale dialogului franco-român în Bucovina: „Le chanteur du mois”. Inițiată acum patru ani, rubrica moderată și coordonată de Frédéric Castel – profesor la INSPE Reims (Franța), realizator al emisiunii muzicale „On allume les étoiles” și președinte al asociației Troyes chante – a adus în fața publicului sucevean peste 40 de cântăreți, compozitori și artiști francezi de valoare.

Miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 18:00, Alianța Franceză invită publicul sucevean la o nouă ediție online, care o are în centru pe Gwen Soli, o artistă completă, interpretă sensibilă și carismatică. Alături de partenerul său Daniel Gasquet (alias Monsieur G), cu care formează un duo din 2020, Gwen Soli propune un univers muzical profund uman, presărat cu umor și emoție autentică.

Prin compoziții originale de mare sensibilitate, cei doi abordează teme precum temerile, revoltele și fragilitățile umane, transformându-le într-un adevărat remediu artistic plin de energie și bucurie. Poezia ocupă un loc central în creațiile lor – uneori incisivă, alteori caustic-umoristică, dar întotdeauna sinceră și autentică.

Gwen Soli este membră fondatoare a grupului vocal EVASION, formație care a susținut peste 1.000 de concerte în Franța și în străinătate, pe scene prestigioase precum Olympia, Francofolies, Printemps de Bourges sau Festivalul de la Avignon. Grupul, alcătuit din cinci voci feminine, interpretează un repertoriu variat – de la creații internaționale și originale, până la piese clasice și contemporane ale cântecului francez – și are în palmares nouă albume.

Pe lângă cariera scenică, Gwen Soli este profund implicată în educația artistică: colaborează ca artist acreditat cu instituțiile Educației Naționale din Franța și face parte din echipa pedagogică a teatrului Quai de Scène din Bourg-lès-Valence. În prezent, susține spectacole în duo voce-chitară cu Monsieur G, fiind prezență constantă la Festivalul de la Avignon (edițiile 2022–2025). Totodată, artista dezvoltă proiectul destinat publicului tânăr „Il était une… fille”, realizat împreună cu Coralie Houfek.

Publicul sucevean este invitat să descopere universul artistic al lui Gwen Soli accesând site-ul oficial: https://www.gwensoli.fr/.

Evenimentul este gratuit și se desfășoară online, pe platforma Google Meet. Link de conectare: https://meet.google.com/xnr-yook-xoo