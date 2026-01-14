DRDP Iași: Lucrări manuale pe DN 18 în vederea spargerii gheții formate în zona podețelor



Chiar și în condiții de ger puternic, echipele Secțiilor de Drumuri Naționale continuă intervențiile manuale pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile naționale din județul Suceava, arată DRDP Iași.

Astfel, miercuri, 14 ianuarie 2026, lucrători ai SDN Câmpulung Moldovenesc au executat operațiuni de spargere a gheții și îndepărtare a zăpezii acumulate în zona podețelor de pe DN 18, pe sectorul Valea Stânei – Ciocănești. Aceste intervenții sunt necesare deoarece utilajele mecanice nu pot acționa eficient în zonele înguste sau cu acumulări masive de gheață.

Conform informațiilor transmise de DRDP Iași, în acest moment carosabilul este uscat pe majoritatea drumurilor naționale din regiune, cu porțiuni umede izolate. Temperaturile se mențin extrem de scăzute, între -9°C și -2°C, ceea ce favorizează reapariția rapidă a gheții, mai ales în zonele umbrite, la podețe și pe viaducte.

Reprezentanții DRDP Iași fac un apel către toți participanții la trafic să circule cu maximă atenție și prudență, adaptând permanent viteza la condițiile meteo și de drum, să mărească distanța de siguranță și să evite orice manevre bruște.