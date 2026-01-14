Program modificat la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava începând cu 19 ianuarie 2026 – din cauza lucrărilor de restaurare la ansamblul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou



Începând de luni, 19 ianuarie 2026, programul zilnic de slujbe la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava va suferi modificări temporare, ca urmare a derulării proiectului de restaurare și consolidare a ansamblului mănăstiresc, finanțat prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.).

Arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei, a anunțat noul orar valabil până la finalizarea lucrărilor, astfel încât credincioșii să poată participa în continuare la slujbe în condiții organizate:

De luni până vineri:

06:00 – Miezonoptica

06:20 – Utrenia

07:30 – Sfânta Liturghie

08:30 – Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

După-amiaza:

16:00 – Ceasul IX

16:15 – Vecernia

17:15 – Paraclisul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

În zilele de sâmbătă:

07:00 – Miezonoptica și Utrenia

09:00 – Sfânta Liturghie

10:30 – Acatistul Sfântului Ioan cel Nou

În duminici și sărbători cu cruce roșie:

07:00 – Miezonoptica și Acatistul

08:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

10:30 – Acatistul Sfântului Ioan cel Nou

Taina Sfântului Maslu va fi oficiată în fiecare vineri, după Acatistul Sfântului Ioan cel Nou, începând cu ora 09:00.

Lucrările de restaurare și consolidare vizează protejarea și punerea în valoare a monumentului istoric, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina, iar modificările de program au scopul de a asigura siguranța credincioșilor și a pelerinilor pe durata intervențiilor.

Credincioșii sunt rugați să manifeste înțelegere și să respecte noile ore de slujbă. Informații suplimentare pot fi obținute direct de la Catedrala Arhiepiscopală.