Ninsori moderate în zona montană a județului Suceava – Echipele de deszăpezire intervin pe DN 18 la limita cu Maramureș

În zona înaltă a județului Suceava au reînceput ninsorile afectând sectoarele montane ale drumurilor naționale.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, precipitațiile sub formă de ninsoare se manifestă pe DN 18, în zona de graniță administrativă dintre județele Suceava și Maramureș (sectorul Pasul Prislop și împrejurimi). Echipele Secției de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc intervin cu utilaje specifice pentru degajarea zăpezii, împrăștierea de material antiderapant și asigurarea condițiilor de circulație în siguranță.

În acest moment, traficul rutier pe DN 18 se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil parțial acoperit de zăpadă proaspătă și risc de lunecuș.

Vizibilitatea este redusă în reprize de ninsoare mai intensă, iar temperaturile negative persistente (între -8 și -3°C în zonele înalte) favorizează formarea rapidă a gheții.

DRDP Iași face un apel ferm către toți șoferii care tranzitează zona montană să circule cu maximă prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile reale de drum; să folosească anvelope de iarnă obligatorii, să mărească distanța de siguranță și să evite orice manevre bruște.

Pe celelalte sectoare de drum național din județul Suceava carosabilul este în general uscat sau doar cu porțiuni umede.