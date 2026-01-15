Informare meteo de frig persistent în județul Suceava până marți dimineața și cod galben de ger



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un val de aer polar lovește puternic nordul țării, iar județul Suceava se numără printre cele mai afectate zone. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de vreme deosebit de rece valabilă până marți dimineața (20 ianuarie), cu accent pe gerul care va pune stăpânire pe nopți și dimineți în următoarele zile.



În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie), termometrele vor coborî între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei, inclusiv în majoritatea localităților din județul Suceava. Gerul va fi resimțit cu adevărat în zonele mai înalte și în depresiuni, unde temperaturile pot coborî și sub limita inferioară a intervalului anunțat.

Vineri, 16 ianuarie, vremea rămâne extrem de rece, iar în județul Suceava maximele zilei vor fi negative, în jurul valorii de -10…-8 grade în zonele mai expuse, iar în depresiuni și pe văile înguste gerul se va menține și pe parcursul zilei.

Cel mai intens episod de frig este așteptat în noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) și în zilele următoare. Până marți dimineața, minimele nocturne în județul Suceava se vor încadra, în general, între -16 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în zona Rădăuți – Siret, în depresiunea Dornelor și pe platourile înalte din Obcine.

În nordul județului, gerul va fi persistent chiar și ziua, cu temperaturi care abia vor trece de -10…-8 grade în intervalul 17-20 ianuarie.

Pe lângă frigul extrem, în cursul nopții de joi spre vineri și vineri ziua vor apărea și precipitații. În județul Suceava acestea vor fi mixte (zăpadă, lapoviță și ploaie), favorizând depuneri de polei, mai ales pe drumurile din zonele deluroase și pe cele din afara localităților.

Autoritățile locale din Suceava recomandă populației să evite deplasările neesențiale în timpul nopții și al dimineților geroase, să asigure încălzirea corespunzătoare a locuințelor și să acorde o atenție deosebită persoanelor vârstnice, copiilor mici și animalelor din gospodării.