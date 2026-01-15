Prefectul Traian Andronachi de Ziua Culturii Naționale: „Eminescu nu se marchează, Eminescu se recitește, se ascultă, se simte”



Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis un mesaj prin care a subliniat că moștenirea lui Mihai Eminescu nu este un simplu eveniment comemorativ, ci o chemare vie la redescoperirea limbii, demnității și adevărului românesc.

„Eminescu nu se «marchează». Eminescu se recitește. Se ascultă. Se simte. Într-o lume grăbită, el rămâne locul unde limba română respiră pe îndelete, unde gândul are răbdare și unde adevărul nu se spune tare, ci adânc. Nu l-am moștenit ca pe un monument, ci ca pe o măsură: a cuvântului, a demnității, a felului în care ne privim pe noi înșine”, a scris prefectul Andronachi.

Mesajul continuă cu o reflecție provocatoare: „Astăzi nu este doar ziua lui Mihai Eminescu. Este ziua în care ne întrebăm ce facem cu limba, cultura și memoria pe care ni le-a lăsat. Dacă le păstrăm vii, Eminescu rămâne contemporan cu noi”.