Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, mesaj de la bustul lui Eminescu: „Cultura este sufletul unui popor”

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat joi, 15 ianuarie 2026, la ceremonia oficială de depunere de coroane și jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat în vecinătatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava.

Evenimentul marchează împlinirea a 176 de ani de la nașterea marelui poet național, data fiind consacrată prin lege ca Ziua Culturii Naționale.

„Cultura este, în fond, sufletul unui popor, iar felul în care o protejăm și o transmitem mai departe spune cine suntem și ce lăsăm generațiilor viitoare. Consiliul Județean Suceava susține, an de an, numeroase evenimente culturale și, chiar și într-un context economic dificil la nivel național, vom continua să investim în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu după depunerea coroanei.

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează în perioada 15–16 ianuarie Festivalul literar „Mihai Eminescu”, ajuns la cea de-a 35-a ediție. Manifestarea se desfășoară la Suceava, Călinești Cuparencu și Putna și include lansări de carte, conferințe, recitaluri și momente comemorative, reunind scriitori, critici literari și iubitori de poezie din întreaga regiune.

Tot astăzi, Muzeul Național al Bucovinei marchează Ziua Culturii Naționale printr-un program bogat:

Ora 11:00 – Sala de conferințe a Muzeului de Istorie: lansarea volumului „Hansca, așezarea medievală timpurie din Codrii Lăpușnei”, semnat de istorici și arheologi Gheorghe Postică și Ion Hîncu, prezentat de dr. Monica Dejan.

Ora 12:00: semnarea unui protocol de colaborare între Muzeul Național al Bucovinei și Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, deschizând calea spre proiecte comune de cercetare, expoziții și schimburi culturale între cele două maluri ale Prutului.

Ora 13:00 – Sala de Expoziții POD: vernisajul expoziției „Amprenta”, semnată de pictorul și restauratorul Dinu Săvescu (vizitabilă până pe 1 martie 2026).

În paralel, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, în parteneriat cu Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” și Societatea Scriitorilor Bucovineni, organizează evenimentul „Ziua Culturii Naționale – Constelația Eminescu” (ora 10:00, Sala Rose a Liceului Teologic), cu conferințe susținute de criticul literar Isabel Vintilă și președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, Ovidiu Vintilă, dedicate operei și personalității lui Mihai Eminescu.