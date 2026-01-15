IPS Calinic, Decalog la Ziua Culturii Naționale: Îndemn profund la responsabilitate spirituală și păstrarea identității românești



Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie – ziua nașterii poetului Mihai Eminescu –, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un decalog care reamintește rolul esențial al culturii și limbii române în supraviețuirea și demnitatea neamului.

Decalogul, alcătuit special pentru această zi, subliniază că popoarele nu pier prin lipsa de avere, ci prin slăbirea conștiinței de sine, și cheamă la o atitudine activă față de moștenirea culturală:

Prețuiți cultura neamului, care nu este un simplu adaos la existența lui, căci popoarele nu pier prin lipsa de avere, ci prin slăbirea conștiinței de sine. Nu lăsați uitarea să se aștearnă peste numele făuritorilor de cultură, fiindcă prin fiecare operă a acestora cultura mai urcă o treaptă spre lumină. Iubiți limba română cu toată ființa și nu o desconsiderați, simplificați, necinstiți ori trivializați, deoarece limba unui neam este actul de naștere al acestuia în istorie și definește identitatea celui ce o vorbește. Promovați cu statornicie cultura, revelație a istoriei, prin care neamul își face inteligibil destinul în fața timpului, nu ca podoabă, ci ca foc ce trebuie întreținut. Căutați sensul culturii în identitatea neamului vostru, căci Ziua Culturii Naționale nu este doar comemorare, ci judecată de sine, rigoare și responsabilitate spirituală. Apărați cultura română care a ținut vie conștiința neamului când statul lipsea, vorbiți și trăiți limba română, însă nu ca simbol festiv, ci ca spațiu viu al identității voastre zilnice. Cinstiți limba română, patria care nu a putut fi cucerită, ca legământ sacru între fiii acestui neam, conștienți fiind că aceasta este axa continuității naționale, păstrată cu sânge și suferință. Recunoașteți în educație mediul liturgic al culturii, început între zidurile mănăstirilor, spațiul în care valorile nu sunt doar transmise, ci interiorizate și resemnificate. Împărtășiți cultura și nu o închideți în turnuri de elită, amintindu-vă că o națiune fără cultură este asemenea vocii fără ecou, iar cultura, memoria ei activă. Vedeți în fiecare 15 ianuarie o chemare la responsabilitate, căci identitatea culturală este o operă care trebuie să se scrie de fiecare generație, cu demnitate, luciditate și rigoare spirituală.

† Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților