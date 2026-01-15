Alte patru incendii în gospodării din județul Suceava în 24 de ore, toate provocate de coșuri de fum necurățate sau instalații defecte



Pompierii militari din județul Suceava au avut o zi extrem de încărcată miercuri, 14 ianuarie 2026, fiind solicitați să intervină la patru incendii izbucnite în gospodării, dintre care trei au avut drept cauză probabilă coșurile de fum necurățate sau neprotejate corespunzător față de materialele combustibile.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, primul apel la 112 a venit la ora 8:49, pentru un incendiu la acoperișul unei case de locuit din comuna Mitocu Dragomirnei. La fața locului au intervenit pompierii militari din Detașamentul Suceava cu două autospeciale de stingere și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comună cu o autospecială proprie. La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul și podul casei pe aproximativ 200 de metri pătrați, cu pericol iminent de propagare la întreaga construcție. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 10:45. Au ars bunuri depozitate în pod (textile, aparate electronice, electrocasnice mici), structura din lemn cu învelitoare din tablă a acoperișului, iar pereții interiori și alte bunuri casnice au fost degradați. Cauza probabilă: coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.

Al doilea incendiu a fost anunțat în jurul orei 17:00, la o casă de locuit din localitatea Drăgoiești. Două autospeciale din Detașamentul Suceava au intervenit de urgență, dar flăcările, provocate tot de coșul de fum necurățat, au fost localizate și lichidate rapid de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgoiești, fără propagare la acoperiș sau la întreaga locuință.

Cel de-al treilea eveniment s-a produs în jurul orei 22:30, la coșul de fum al unei locuințe din comuna Ipotești. O autospecială din cadrul Detașamentului Suceava a intervenit și a lichidat incendiul în limitele găsite, evitând extinderea.

Ultimul apel a venit puțin după miezul nopții, pentru un incendiu la camera tehnică a unei locuințe din municipiul Fălticeni. Pompierii militari din Detașamentul Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Flăcările au izbucnit cel mai probabil în urma unui scurtcircuit la un aparat electrocasnic defect. Au ars centrala termică, un frigider, o ladă frigorifică, obiecte de mobilier, materiale plastice și alte bunuri. Au fost afectate elemente ale instalației termice, tencuiala și tâmplăria din PVC, iar degajările mari de fum au degradat pereții locuinței la parter și etaj.

Din fericire, niciunul dintre cele patru incendii nu s-a soldat cu victime umane, iar intervențiile rapide au salvat locuințele amenințate de propagare.

Pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor principalele măsuri de prevenire în această perioadă rece, când sobele și coșurile de fum sunt folosite intens:

Păstrați distanța de siguranță între fața exterioară a coșului și elementele combustibile ale acoperișului;

Verificați coșurile pentru fisuri care permit scânteilor să incendieze grinzile, astereala sau alte materiale;

Curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine;

Efectuați verificări periodice ale instalațiilor electrice cu personal autorizat;

Nu suprasolicitați prizele și nu folosiți improvizații electrice.