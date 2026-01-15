Omagiu emoționant lui Mihai Eminescu la Școala Gimnazială „Mihai Halunga” din Hănțești – expoziție, dezbateri și lecturi expresive de Ziua Culturii Naționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Astăzi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și la împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Mihai Halunga” din comuna Hănțești, județul Suceava, au organizat un program cultural-educativ de excepție dedicat omagierii marelui poet.

Coordonat de profesorul Lucian Rădășan, evenimentul a reunit o expoziție tematică, dezbateri, un quiz interactiv și lecturi expresive, transformând holurile școlii într-o adevărată galerie dedicată operei eminesciene.

Expoziția a impresionat prin postere, colaje și desene realizate de elevi, ilustrând scene și motive din creația lui Eminescu – de la „Luceafărul” la doine și motive naționale. „Lucrând la acest colaj am înțeles că Eminescu a fost mai mult decât un nume din manual; parcă l-am cunoscut personal pe poet”, a mărturisit o elevă din clasa a V-a.

Dezbaterile pe tema „De ce este Eminescu numit poet național?” au stimulat elevii să aducă argumente profunde despre identitate, limbă și memorie națională. „Am înțeles că titlul de ‹poet național› i se potrivește pentru că versurile sale vorbesc despre dorul de libertate și identitate”, a explicat un elev din clasa a VI-a.

Partea ludică a programului a fost marcată de un quiz interactiv despre viața și opera poetului, conceput să consolideze cunoștințele într-un cadru competitiv și prietenos. „A fost distractiv și am aflat multe detalii noi despre Eminescu”, a spus o altă elevă din clasa a VI-a.

În încheiere, lecturile expresive și audierile unor poezii eminesciene, interpretate de actori invitați, au creat momente de intensă emoție. „Când am ascultat, am simțit că poezia devine vie – a fost foarte emoționant”, a relatat o elevă din clasa a VI-a.

Profesorul coordonator Lucian Rădășan a subliniat importanța unor astfel de manifestări în cultivarea dragostei pentru limba și literatura română, consolidând legătura tinerelor generații cu patrimoniul cultural național.

Prin acest program divers și creativ, Școala Gimnazială „Mihai Halunga” din Hănțești reafirmă rolul educației culturale în formarea cetățeanului conștient, păstrând vie memoria poetului și stimulând reflecția civică și creativă a elevilor.