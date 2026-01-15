Ziua Culturii Naționale la Rădăuți: Omagiu emoționant adus lui Mihai Eminescu la bustul din centrul municipiului



Joi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și la împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor culturale din municipiul Rădăuți au marcat momentul printr-o ceremonie solemnă la bustul poetului din Piața Garoafelor, din centrul orașului.

Evenimentul a reunit delegații de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Primăria și Consiliul Local Rădăuți, Biblioteca Municipală „Tudor Flondor” și Casa de Cultură, subliniind un parteneriat instituțional solid pentru promovarea valorilor culturale naționale.

Poetul național, reper fundamental al identității spirituale a poporului român, a fost evocat printr-un discurs susținut de prof. dr. Maria Epatov, care a prezentat audienței – din care au făcut parte și elevii clasei a XI-a E – aspecte mai puțin cunoscute din biografia lui Mihai Eminescu: prieteniile literare, calitatea de inspector școlar, activitatea de bibliotecar și de jurnalist. Profesoara a recitat, de asemenea, poezia testament liric „Mai am un singur dor”.

Momente artistice au fost aduse de eleva Teodora Rusu, din clasa a XII-a B, care a interpretat pe fond muzical creație proprie versurile poeziei „Singurătate”, și de directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, care a prezentat la televiziunea locală importanța marcării acestei zile ca prilej de reflecție asupra rolului culturii în societate.

La finalul ceremoniei, reprezentanții instituțiilor participante au depus coroane și jerbe de flori la bustul poetului. La activitate au fost prezenți, pe lângă reprezentanții colegiului – director prof. Adrian Puiu, alături de prof. Maria Epatov și prof. Alexandra Chifan –, reprezentantul primarului, administrator public Constantin Hrițcan, directorul Bibliotecii „Tudor Flondor” Angelica Andronachi, directorul Casei de Cultură Ovidiu Foca și directorul Poliției Locale Romeo Răuțu.

Primarul Bogdan Loghin și viceprimarul Adi Jecalo au transmis un mesaj prin care au subliniat rolul, locul și importanța culturii și a personalității lui Mihai Eminescu în panoplia identității spirituale a poporului român.

Manifestarea de la Rădăuți se înscrie într-un șir de evenimente organizate în județul Suceava cu prilejul Zilei Culturii Naționale, demonstrând angajamentul comunității locale pentru păstrarea și transmiterea moștenirii culturale către generațiile tinere.