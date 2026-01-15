A doua simulare județeană la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională: 6.162 de elevi au participat, 466 au absentat



Joi, 15 ianuarie 2026, a avut loc prima probă scrisă a celei de-a doua simulări județene pentru Evaluarea Națională la Limba și literatura română, organizată în județul Suceava pentru elevii claselor a VIII-a.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la simulare au participat 6.162 de elevi, în timp ce 466 au fost absenți. Proba s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente deosebite raportate în cele 150 de unități școlare implicate.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate astăzi, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Suceava: https://isj.sv.edu.ro/index.php/examene-nationale/evaluare-clasa-viii.

Simularea continuă mâine, 16 ianuarie, cu proba la Matematică, urmând ca lucrările să fie corectate digital, după modelul examenului național propriu-zis. Scopul acestor simulări este de a familiariza elevii cu formatul și condițiile reale ale Evaluării Naționale, de a identifica eventualele dificultăți și de a permite profesorilor să ajusteze strategiile de pregătire în lunile următoare.

Reamintim că la prima simulare județeană a Evaluării Naționale 2025 (desfășurată în noiembrie 2025), rezultatele au fost alarmante: doar 45% dintre elevi ar fi obținut media peste 5, iar la Matematică promovabilitatea a fost sub 30%. Aceste cifre au subliniat nevoia de intervenții suplimentare în pregătirea elevilor, mai ales la disciplinele cu pondere mare în examen.