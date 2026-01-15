Sofia Vicoveanca, externată cu bine după internarea de urgență: Echipa medicală a Spitalului Județean Suceava sărbătorește un rezultat reușit alături de „emblema cântecului bucovinean”



Artista Sofia Vicoveanca a fost externată astăzi, 15 ianuarie 2026, după ce a fost internată de urgență sâmbătă dimineață la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Managerul unității medicale, Larisa Blănari, a transmis un mesaj emoționant prin care a anunțat finalul cu bine al intervenției și a mulțumit echipei medicale pentru eforturile depuse.

„Ne preocupă în fiecare zi sănătatea fiecărui pacient, iar echipa medicală a spitalului asta face în fiecare clipă: salvează! Azi ne bucurăm de un rezultat reușit și de un zâmbet sincer, la final de misiune, alături de emblema cântecului bucovinean, artista Sofia Vicoveanca. Ce om, ce artist, ce pacient! Multă sănătate și cântec duios mulți ani de acum înainte!”, a declarat managerul Larisa Blănari.

Deși detaliile medicale exacte privind starea artistei nu au fost făcute publice, spitalul a subliniat că intervenția a fost una reușită, iar pacienta a părăsit unitatea medicală cu bine. Sofia Vicoveanca, supranumită „Privighetoarea Bucovinei” și una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România, este o prezență emblematică în folclorul sucevean și național.

Mesajul managerului Larisa Blănari a fost primit cu bucurie în comunitatea culturală bucovineană, unde artista este iubită și respectată pentru vocea sa inconfundabilă și pentru contribuția la păstrarea tradițiilor muzicale. Evenimentul subliniază, totodată, profesionalismul și dedicarea echipei medicale din Spitalul Județean de Urgență Suceava, care gestionează zilnic cazuri complexe în contextul sezonului rece și al presiunilor asupra sistemului sanitar.

Sofia Vicoveanca revine astfel acasă, cu urările de bine ale medicilor și ale publicului său numeros, care îi dorește multă sănătate și ani plini de cântec duios.