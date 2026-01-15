Greva japoneză la TPL Suceava: Sindicatul „Transport Public” protestează împotriva neaplicării actului adițional la CCM – blocajul salarial cauzat și de „ordonanța trenuleț” din decembrie 2025



Sindicatul „Transport Public” din cadrul SC TPL SA Suceava a declanșat joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 4:30, o grevă japoneză pe perioadă nedeterminată, ca formă de protest față de neaplicarea prevederilor din Actul adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 3276/31.07.2025, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava sub nr. R 14731/05.12.2025.

Decizia a fost luată în urma consultării și cu acordul majorității membrilor sindicatului, după cum se arată în adresa oficială transmisă Consiliului de administrație și Directorului General al societății, semnată de președintele Sindicatului „Transport Public”, Sorin Fodor, pe 13 ianuarie 2026.

„Această acțiune a Sindicatului «Transport Public» nu vizează conducerea societății, cu care avem o colaborare și o înțelegere foarte bune, ci reprezintă un semnal prin care ne manifestăm nemulțumirea față de nivelul scăzut al veniturilor salariale din cadrul unității”, precizează comunicatul sindicatului.

Greva japoneză implică continuarea programului normal de lucru, fără întreruperea activității, dar cu manifestări vizibile de nemulțumire (cum ar fi purtarea de banderole, afișe sau alte forme pașnice de exprimare), fără a afecta direct serviciul public de transport local. Sindicaliștii subliniază că această formă de protest este legală și reprezintă un apel ferm la rezolvarea rapidă a problemelor salariale, pentru a evita escaladarea în forme mai dure de acțiune sindicală.

Nemulțumirea legată de nivelul scăzut al veniturilor salariale este amplificată de măsurile din „ordonanța trenuleț” adoptată de Guvern în decembrie 2025 (OUG 87/2025, OUG 72/2025 și altele), care a înghețat indexările și creșterile unor categorii de indemnizații, sporuri și salarii în sectorul public, inclusiv în societățile cu capital majoritar de stat precum TPL SA.

Aceste prevederi, adoptate în ședințe de Guvern din decembrie 2025 (inclusiv cea din 23 decembrie) și publicate în Monitorul Oficial, au blocat practic posibilitatea majorării salariilor în TPL SA, în ciuda actului adițional la CCM negociat anterior. Sindicaliștii consideră că măsurile de austeritate fiscală afectează direct angajații și calitatea serviciului de transport public, principalul operator urban și suburban din Suceava.