Guvernatorul Regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a omagiat 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu: Este parte din istoria noastră comună

Cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, guvernatorul Regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a transmis un mesaj de apreciere profundă față de moștenirea culturală a clasicului român, subliniind legăturile istorice și actuale dintre comunitățile din regiune.

„Astăzi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Clasic al culturii române, al cărui nume a modelat identitatea și viziunea asupra lumii a mai multor generații. Pentru regiunea Cernăuți această figură are o dimensiune concretă, istorică. Tocmai aici Eminescu a învățat, s-a format ca gânditor și autor. Este parte din istoria noastră comună”, a scris Ruslan Osipenko pe pagina sa oficială Telegram.

Guvernatorul a evidențiat rolul culturii ca factor de reziliență și înțelegere reciprocă între popoarele care trăiesc alături, mai ales în vremuri dificile: „Astăzi cultura este și trebuie să rămână o verigă a rezilienței, a înțelegerii reciproce și a încrederii între popoarele care trăiesc una lângă alta și se susțin reciproc în vremuri dificile”.

Osipenko a menționat și participarea sa la un eveniment de comemorare a memoriei poetului, unde a avut o discuție concretă cu Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu. Dialogul a vizat contextul actual al Ucrainei și importanța sprijinului acordat comunităților naționale pentru stabilitate, securitate și unitate internă în regiune.

„Mulțumesc comunității române și poporului român pentru sprijinul acordat Ucrainei în condițiile războiului”, a încheiat guvernatorul mesajul, exprimând recunoștință pentru solidaritatea manifestată în aceste vremuri de criză.