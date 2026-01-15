Iustina Ciubotariu de la CSU Suceava, convocată la lotul național U15 al României pentru o tabără de tehnică individuală la Centrul Național de la Mogoșoaia



Jucătoarea secției de fotbal feminin a CSU Suceava, Iustina Ciubotariu, a fost convocată de Federația Română de Fotbal la echipa națională Under 15 pentru o tabără de pregătire și evaluare tehnică individuală.

Stagiul de pregătire se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026 la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia și are ca scop identificarea și perfecționarea celor mai talentate tinere jucătoare din țară.

Acțiunea se va încheia cu un joc-școală, moment în care staff-ul tehnic al lotului național va evalua progresul și potențialul fetelor selectate.

Iustina Ciubotariu este antrenată la CSU Suceava de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc, cei doi tehnicieni care au avut o contribuție majoră la evoluția sa.