Suceveancă înșelată cu 9.000 de euro și 15.000 de lei prin metoda „Accidentul” de persoane care s-au dat drept fiica și medic



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 06:08, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată prin apel la 112 de o femeie de 75 de ani din municipiul Suceava, care a reclamat că a fost înșelată de persoane necunoscute cu sumele de 9.000 de euro și 15.000 de lei.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că victima, o persoană în vârstă de 75 de ani care locuiește singură pe strada Amurgului nr. 7 din Suceava, a fost apelată în jurul orei 00:00 pe telefonul fix de o persoană de sex feminin care s-a prezentat drept fiica sa, aflată în Anglia. Aceasta i-a spus că urmează să fie operată de urgență și că este necesară o sumă mare de bani pentru intervenție. Persoana necunoscută a pus la telefon un bărbat care s-a recomandat drept medic și care a explicat detaliat presupusa urgență medicală.

Suceveanca a continuat discuția pe telefonul mobil și a furnizat informații care au permis deplasarea unei persoane la domiciliul său. După aproximativ două ore, un bărbat s-a prezentat la ușă și a primit de la femeie sumele de 9.000 de euro și 15.000 de lei.

Dimineața, victima a luat legătura cu fiica sa reală din Anglia, care i-a comunicat că nu a fost implicată în niciun accident sau operație. Abia atunci femeia și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni clasice de tip „Accidentul”

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind continuate de polițiștii Secției Burdujeni sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.