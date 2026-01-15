Accident de muncă la o fabrică din Salcea: Muncitor cu mâna stângă prinsă și strivită de utilaj



Un muncitor a suferit, miercuri, 14 ianuarie 2026, un accident de muncă în cadrul unei societăți comerciale din orașul Salcea, fiind transportat de urgență la spital cu mâna stângă strivită de un utilaj de producție.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:20, în hala nr. 1 a fabricii, la un aparat destinat îmbinării jgheaburilor. La momentul respectiv, lucrătorul necalificat se afla în zona de manipulare a matrițelor utilajului, în timp ce un alt angajat opera panoul de comandă.

Din cauza unei erori de procedură, operatorul a acționat comenzile fără să verifice dacă zona de pericol era liberă, ceea ce a determinat prinderea și strivirea mâinii stângi a colegului său între elementele mobile ale mașinii.

După ce muncitorul rănit a alertat personalul din jur, utilajul a fost oprit imediat, iar bărbatul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Medicii au stabilit diagnosticul preliminar de traumatism prin strivire la nivelul mâinii stângi.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Salcea au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.