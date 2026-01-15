Studenți francezi în școli din Suceava într-un nou stagiu de practică pedagogică organizat de Alianța Franceză



Șase studenți francezi din anul III la specializarea „Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation” (MEES) efectuează, în perioada 12-23 ianuarie 2026, un stagiu de practică pedagogică în instituții de învățământ din Suceava, în cadrul unui proiect de colaborare internațională inițiat în 2022 de Alianța Franceză din Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, împreună cu Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul Universității Champagne-Ardennes Reims, Franța.

Proiectul oferă tinerilor francezi o experiență de două săptămâni în sistemul educațional românesc. Pe parcursul stagiului, aceștia asistă la ore susținute de profesori români și predau ei înșiși lecții în limba franceză la diferite niveluri de studiu.

Pe lângă activitățile didactice, programul include întâlniri de lucru cu cadre didactice, participări la evenimente culturale și artistice, precum și vizite culturale în municipiul și județul Suceava.

Cele șase instituții implicate în formarea actualei serii de studenți sunt: Alianța Franceză din Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș” și Școala Gimnazială nr. 1.

De-a lungul celor cinci ani de colaborare, proiectul a facilitat formarea a peste 100 de studenți francezi în 19 instituții de învățământ sucevene, printre care s-au numărat și alte unități precum Liceul cu program sportiv, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, mai multe școli gimnaziale din Suceava și din județ (Preutești, Fălticeni, Bosanci, Ipotești), precum și colegii naționale din Gura Humorului.

Coordonatorii stagiului sunt prof. univ. dr. hc. Sanda-Maria Ardeleanu (președinte de onoare AFS) și lector univ. dr. Mariana Șovea (director AFS). O nouă serie de studenți francezi este așteptată în luna martie 2026.