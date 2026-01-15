Echipa României cu doi sportivi formați la CSU Suceava debutează vineri la Campionatul European de handbal masculin 2026



Naționala masculină de handbal a României se află în pragul unei noi aventuri majore pe scena europeană. Tricolorii, pregătiți de selecționerul George Buricea, vor debuta vineri, 16 ianuarie 2026, de la ora 19:00 (ora României), în sala Jyske Bank Boxen din Herning (Danemarca), împotriva Portugaliei – o echipă puternică, locul 4 la ultimul Campionat Mondial și antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București.

Programul complet al grupei B, în care România evoluează alături de gazda Danemarca (cvadrupla campioană mondială), Portugalia și Macedonia de Nord, continuă astfel:

Duminică, 18 ianuarie 2026 – România vs. Danemarca (ora 20:30, Herning)

– România vs. Danemarca (ora 20:30, Herning) Marți, 20 ianuarie 2026 – România vs. Macedonia de Nord (ora 18:00, Herning)

Aceasta reprezintă a patra participare a României la un Campionat European masculin (după edițiile din 1994, 1996 și 2024) și a doua consecutivă, marcând o perioadă de relansare a handbalului românesc masculin.

În lotul de 18 jucători anunțat de Federația Română de Handbal se regăsesc și doi sportivi cu rădăcini puternice la CSU Suceava: extrema dreapta Sorin Grigore (actual la CSU Suceava) și coordonatorul Daniel Stanciuc (plecat între timp la Dinamo București).

Sorin Grigore, debutant la un turneu final major, a împărtășit emoțiile și ambițiile sale: „Pentru mine este o experiență unică să fiu împreună cu băieții aici, la un turneu final, în calitate de debutant. Pot spune că am și emoții, deoarece voi întâlni jucători experimentați, la cel mai înalt nivel din Europa, dar asta nu înseamnă că nu voi încerca să dau totul pe teren. Emoțiile vor dispărea pe parcursul jocului, devenind chiar constructive. Îmi propun să-mi depășesc limitele, să fiu la un nivel cât mai ridicat și să fac meciuri cât mai bune alături de acest grup minunat. Hai, România!”

Campionatul European de handbal masculin 2026 (EHF EURO 2026) se desfășoară între 15 ianuarie și 1 februarie, fiind co-organizat de Danemarca, Norvegia și Suedia. În România, meciurile nu sunt transmise la televiziune tradițională, ci exclusiv pe platforma de streaming Voyo (din Trustul PRO, care deține drepturile pentru toate edițiile majore de handbal între 2026 și 2031).