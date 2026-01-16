Ger persistent în județul Suceava: Administrația Națională de Meteorologie emite trei atenționări Cod Galben pentru județul Suceava de vreme deosebit de rece și ger până sâmbătă seara



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață o informare meteorologică și trei atenționări Cod Galben pentru perioade succesive, avertizând asupra vremii deosebit de reci, cu ger accentuat în nopți și dimineți, precipitații mixte, formarea de polei și ghețuș, precum și intensificări ale vântului în anumite zone. Aceste fenomene vor afecta cu precădere regiunile nordice, estice și sud-estice ale țării, inclusiv județul Suceava, unde temperaturile minime pot scădea sub -18 grade, iar condițiile de iarnă severă pot persista până la începutul săptămânii viitoare.

Informarea meteorologică generală, valabilă de la 16 ianuarie, ora 10:00, până la 21 ianuarie, ora 10:00, semnalează o răcire accentuată a vremii în toată țara, începând cu jumătatea estică și extinzându-se ulterior. Temperaturile minime se vor situa între -18 și -8 grade, cu ger persistent în nordul și centrul Moldovei, unde valorile diurne vor fi cuprinse între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă sunt așteptate precipitații temporare: predominant ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și Transilvania, iar în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia vor predomina ninsorile. Acestea vor duce la formarea de ghețuș și condiții de polei, crescând riscul de accidente pe drumuri. De asemenea, vântul se va intensifica temporar în sudul Banatului, zona montană aferentă și regiunile sud-estice, cu rafale de 40-60 km/h, ceea ce poate amplifica senzația de frig.

Prima atenționare Cod Galben, emisă pentru intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 16 ianuarie, ora 20:00, vizează nordul și estul Moldovei, inclusiv județul Suceava. Aici, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu ger persistent și maxime diurne de -12…-10 grade, ceea ce poate afecta activitățile zilnice.

Următoarea atenționare Cod Galben acoperă perioada 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00, și extinde avertizarea la Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș. În aceste regiuni, vremea va fi geroasă, cu minime nocturne între -19 și -10 grade, cele mai scăzute valori fiind anticipate în nordul Moldovei.

Cea de-a treia atenționare Cod Galben, valabilă de la 17 ianuarie, ora 10:00, până la 17 ianuarie, ora 20:00, se concentrează pe nordul și estul Moldovei, unde gerul va persista cu maxime de -14…-10 grade. În sud-estul Moldovei și Dobrogea, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori între -10 și -5 grade, menținând condițiile de iarnă severă.