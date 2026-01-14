Distrugere în magazin din Zvoriștea: O femeie a luat un ciocan de pe raft și a spart geamul unei vitrine frigorifice


La data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 13:00, o femeie din comuna Zvoriștea a provocat pagube într-un magazin mixt din satul Dealu, după ce a spart geamul unei vitrine frigorifice cu un ciocan luat chiar de pe raft.

Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați prin apel direct de către administratorul unității comerciale. La fața locului, agenții au constatat că o localnică, cunoscută în comunitate și diagnosticată cu afecțiuni de natură psihică, a intrat în magazinul respectiv, a luat un ciocan de pe raft și a lovit în mod repetat geamul lăzii frigorifice, distrugându-l complet.

Prejudiciul cauzat este estimat la 1.000 de lei. Fapta nu a avut un motiv determinat și s-a produs pe fondul problemelor de sănătate mintală ale autoarei.

Fiul administratorului, care se afla în zonă, a solicitat imediat intervenția poliției. În urma evaluării situației, femeia urmează să fie internată în Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru îngrijiri de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din Adâncata.


