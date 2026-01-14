Înșelăciune prin metoda „colet fals”: Bărbat din Mitocu Dragomirnei păcălit să plătească 450 de lei pentru o oală pe care nu o comandase



La data de 12 ianuarie 2026, un bărbat din satul Mitocași, comuna Mitocu Dragomirnei, a fost victima unei înșelăciuni prin intermediul unui colet livrat eronat, fapt care a dus la sesizarea poliției și la deschiderea unui dosar penal.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, în jurul orei 17:30, bărbatul a primit la domiciliu un colet expediat prin intermediul unei firme de curierat rapid. Coletul a fost livrat de un angajat al firmei de curierat, iar destinatarul a achitat suma de 450 de lei în numerar, considerând că este vorba despre o comandă plasată anterior la o persoană cunoscută de la care mai cumpărase produse în trecut.

După plecarea curierului, bărbatul a deschis coletul și a constatat că în interior se afla o oală de culoare galbenă, inscripționată cu un cap de rață și mesajul „GO WITH DUCK”, produs care nu corespundea deloc cu ceea ce aștepta să primească. Contactând imediat persoana pe care o știa din tranzacții anterioare, a aflat că aceasta nu i-a expediat niciun colet.

Ulterior, bărbatul a încercat să rezolve situația telefonic cu curierul, însă acesta a precizat că nu poate prelua înapoi coletul și i-a recomandat să depună plângere la poliție pentru a solicita blocarea sumei achitate, în cazul în care expeditorul nu va coopera amiabil.

Neavând succes pe cale amiabilă, bărbatul s-a prezentat marți, 13 ianuarie 2026, la sediul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, unde a formulat plângere penală pentru infracțiunea de înșelăciune, evaluând prejudiciul la 450 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cercetările fiind continuate de polițiștii din Adâncata.