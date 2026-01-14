Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: Tânăr șofer rănit după ce a lovit un stâlp din cauza vitezei excesive



La data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 12:41, un autoturism a fost implicat într-un accident rutier pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, în zona direcției spre cartierul Burdujeni.

Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava la fața locului a reieșit că șoferul, un tânăr de 23 de ani, se deplasa cu un autoturism marca Volkswagen, iar pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers. Mașina a derapat și a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de iluminat situat pe marginea părții carosabile.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni ușoare. Acesta a fost preluat de echipajele SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzionat ușor prin accident rutier – rănit ușor.

Testarea cu aparatul etilometru a fost negativă.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.