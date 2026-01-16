Șofer beat din Suceava, oprit în trafic pentru că a uitat să aprindă luminile de întâlnire: alcoolemie de 0,89 mg/l în aerul expirat



Un șofer de 46 de ani din municipiul Suceava a fost oprit în trafic joi seară, 15 ianuarie 2026, după ce circula fără luminile de întâlnire aprinse, deși se întunecase.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce a dus la întocmirea unui dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Evenimentul a avut loc la ora 19:04, pe strada Calea Unirii din Suceava, când echipajul de poliție rutieră din cadrul Biroului Rutier Suceava a oprit un autoturism marca Mazda condus de un bărbat de 46 de ani. Motivul opririi a fost neutilizarea luminilor de întâlnire după lăsarea întunericului.

În urma legitimării și testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus ulterior la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.