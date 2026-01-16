Razie pentru siguranța școlară la Rădăuți: 46 de elevi depistați în localuri publice; 14 amenzi aplicate



Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Poliției municipiului Rădăuți și jandarmii din Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava au desfășurat joi, 15 ianuarie 2026, între orele 10:00 și 13:30, o acțiune preventivă amplă pe raza municipiului Rădăuți, în zonele Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I”, Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” și Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, protejarea unităților de învățământ, prevenirea delincvenței juvenile și a absenteismului școlar.

În cadrul operațiunii au fost efectuate 14 controale la agenți economici din zonă, fiind realizate totodată 14 instruiri privind interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizantelor și produselor din tutun către minori. Au fost legitimate 64 de persoane prin aplicația eDAC, dintre care 46 de elevi au fost depistați în localuri publice în afara orelor de curs. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.822,5 lei, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 20 de autovehicule au fost verificate în trafic. La acțiune au participat 14 forțe: 5 polițiști din Biroul Siguranță Școlară, 6 din Poliția municipiului Rădăuți, 3 din SICE Rădăuți și 4 jandarmi.

De menționat este că în intervalul orar 10:00–11:00, polițiștii și jandarmii au desfășurat 5 activități preventive educative (participări la ore de curs) la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, la care au luat parte 163 de elevi și cadre didactice. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate aspecte legale privind vânzarea și consumul de băuturi alcoolice și energizante de către minori, vânzarea și consumul produselor din tutun, răspunderea penală și contravențională, precum și prevenirea abuzurilor în mediul online.