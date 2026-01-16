Bărbat din Frasin prins după ce a furat de la o vecină. El a indicat polițiștilor locul unde ascunsese uneltele și aparatele furate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din orașul Frasin a fost identificat și a recunoscut comiterea unui furt calificat din noaptea de 14 spre 15 ianuarie 2026, după ce a pătruns într-o magazie și a sustras mai multe unelte și aparate electrice în valoare de aproximativ 7.000 de lei. Bunurile au fost recuperate integral de polițiști în urma indicațiilor făcute de suspect, care le depozitase în locuința surorii sale, aflată în construcție și momentan nelocuită.

Potrivit datelor din anchetă, joi, 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:55, polițiștii din cadrul Poliției orașului Frasin au fost sesizați prin 112 de o femeie de 37 de ani din Frasin care a reclamat că, în noaptea precedentă, între orele 22:00 și 08:00, persoane necunoscute au pătruns în magazia locuinței sale și au sustras mai multe unelte. Victima locuiește împreună cu familia, soțul fiind în prezent internat în spital.

Din cercetări a reieșit că autorul faptei este un bărbat din aceeași localitate, observat în noaptea respectivă în apropierea locuinței persoanei vătămate. Invitat la sediul poliției, acesta a recunoscut comiterea furtului și a condus polițiștii la o locuință aflată în construcție de pe strada Valea Seacă, proprietatea surorii sale (plecată în prezent în Anglia). Acolo, în holul casei, au fost identificate și ridicate toate bunurile sustrase: un aparat de sudură, un flex albastru marca Bosch, o autofiletantă verde marca Bosch, o autofiletantă verde marca Heinner, o drujbă portocalie marca Husqvarna, o motocoasă, un aparat de ascuțit lanțuri pentru drujbă și un generator electric.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și urmează să fie restituite persoanei vătămate după finalizarea procedurilor legale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Frasin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor procedurale corespunzătoare.