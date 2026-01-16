Accident rutier în Vicovu de Sus: Șofer și pasager băuți, imobilizați și încătușați după ce au intrat cu mașina într-un gard



Un accident rutier produs joi, 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:15, pe strada Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus, s-a soldat cu răniri ușoare ale conducătorului auto și unui pasager, ambii aflați sub influența alcoolului. Polițiștii au fost sesizați prin la ora 12:18, iar la fața locului au identificat doi bărbați din localitate, în vârstă de 32 și, respectiv, 34 de ani, care au devenit recalcitranți în momentul legitimării și au fost imobilizați și încătușați.

Din cercetări și declarațiile martorilor a reieșit că un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism Audi A6, având volanul pe partea dreaptă, pe direcția comuna Straja – Vicovu de Sus. Într-o curbă la dreapta, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă, a lovit gardul unui imobil și apoi a intrat în coliziune frontală cu un cap de podeț care asigură accesul la proprietatea respectivă. Impactul a avariat grav autoturismul și a provocat răniri ușoare ambilor ocupanți: conducătorului auto și pasagerului de pe scaunul din stânga față.

La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Suceava care a acordat primele îngrijiri medicale. Cei doi au refuzat transportul la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații suplimentare. Deoarece niciunul nu a recunoscut inițial calitatea de conducător auto, polițiștii i-au testat pe amândoi cu aparatul etilometru. Rezultatele au indicat 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șofer și 0,38 mg/l pentru pasager. Cei doi au fost conduși ulterior la Spitalul Municipal Rădăuți, unde, cu consimțământul lor, li s-au recoltat probe biologice.

La unitatea medicală, conducătorul auto a fost diagnosticat cu echimoză oculară la ochiul stâng, iar pasagerul cu traumatism cranio-cerebral ușor, contuzie gambă stângă și agitație psiho-motorie. Acesta din urmă a fost internat la Secția Psihiatrie a spitalului.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru stabilirea răspunderii legale.