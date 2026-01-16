Campania „Cadoul din cutia de pantofi”: Peste 600 de daruri oferite copiilor din medii defavorizate de Asociația Institutul Bucovina



Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a finalizat cu succes campania „Cadoul din cutia de pantofi”, derulată în perioada 1–12 decembrie 2025, prin care au fost colectate și distribuite peste 600 de pachete cu daruri pentru copiii aflați în situații de dificultate din județul Suceava și din județe învecinate. Inițiativa a adus un strop de bucurie și speranță în preajma sărbătorilor, oferind sprijin concret familiilor vulnerabile.

Fiecare pachet a fost pregătit cu grijă și frumos ambalat conținând cinci elemente esențiale: un obiect de igienă personală, un articol de îmbrăcăminte, rechizite școlare, o jucărie și o gustare dulce. Aceste cadouri au fost colectate cu implicarea generoasă a numeroaselor persoane fizice și a instituțiilor de învățământ din județul Suceava, printre care Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale Moara Nică, Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Școala Gimnazială Bosanci, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava și Școala Gimnazială Berchișești.

Voluntarii și membrii asociației s-au implicat activ în toate etapele campaniei – de la colectare, verificare și ambalare, până la distribuire – demonstrând dedicare și solidaritate comunitară. Distribuirea cadourilor a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a implicat mai multe localități din județ, printre care cătunul Țâmpoceni (comuna Păltinoasa), Școala Gimnazială nr. 3 Plai (Vicovu de Sus), satul Mironu (Școala Valea Moldovei), Școala Gimnazială Berchișești, Biserica din satul Gemenea, Biserica Sfânta Vineri (Șcheia), comuna Mitocu Dragomirnei și Stulpicani. Cadourile au ajuns și la beneficiarii Asociației Teona Ariana Suceava, la tinerii din proiectul TIN ACT implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, precum și la copiii din căsuțele protejate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Asociația Institutul Bucovina mulțumește în mod special mediatorilor școlari pentru implicarea și dedicarea lor constantă, subliniind că prin astfel de gesturi simple se poate genera un impact pozitiv real în comunitate, transformând sărbătorile într-un moment de speranță și bucurie pentru copiii aflați în dificultate.