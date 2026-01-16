A doua simulare județeană pentru Evaluarea Națională 2026: 6.109 elevi suceveni au susținut proba de Matematică, fără incidente. Au lipsit 519 elevi



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a finalizat astăzi, 16 ianuarie 2026, cea de-a doua sesiune de simulare a examenelor naționale pentru Evaluarea Națională, cu proba scrisă la Matematică susținută de elevii claselor a VIII-a. Potrivit datelor oficiale transmise de instituție, la această probă au fost înscriși 6.628 de candidați, dintre care 519 au fost absenți, iar 6.109 lucrări au fost încărcate pentru corectarea digitală, fără a fi înregistrat niciun caz de eliminare.

Simularea județeană a decurs conform calendarului anunțat: pe 15 ianuarie a avut loc proba de Limba și literatura română, iar astăzi, 16 ianuarie, proba de Matematică. Scopul declarat al acestor simulări județene este îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor naționale reale, prin identificarea punctelor slabe la nivel individual, de unitate de învățământ și la nivel județean, urmată de adoptarea măsurilor necesare de remediere.

Probele s-au desfășurat în condiții similare celor reale, cu respectarea tuturor normelor de securitate și integritate, în cele 150 de unități școlare implicate din județul Suceava. Subiectele și baremele de corectare pentru proba de Matematică vor fi publicate în cursul zilei de astăzi pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Această a doua sesiune a simulării județene vine în contextul rezultatelor mai puțin încurajatoare de la prima simulare din noiembrie 2025, când promovabilitatea la Matematică a fost sub 30% în județ, ceea ce a determinat programe de pregătire suplimentară în unitățile școlare sucevene.

Lucrările vor fi corectate digital, după modelul examenului național propriu-zis, iar rezultatele finale vor fi comunicate ulterior, oferind elevilor și cadrelor didactice o imagine clară asupra nivelului de pregătire actual.