Sucevean, urmărit internațional pentru furt, adus din Olanda și încarcerat în baza unui mandat emis de Judecătoria Rădăuți

Poliția Română a adus în țară, la data de 15 ianuarie 2026, un bărbat de 48 de ani din județul Suceava, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt, acesta fiind predat autorităților române după ce fusese localizat în Olanda.

Pe numele său fusese emis de Judecătoria Rădăuți un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 4 luni, iar acum persoana a fost introdusă în unitate de detenție pentru a-și ispăși pedeapsa.

Acțiunea face parte dintr-o operațiune mai largă desfășurată de Poliția Română, prin care au fost aduse în țară trei persoane urmărite internațional pe 15 ianuarie 2026, toate pe baza unor mandate europene sau naționale emise de instanțe românești. Ceilalți doi vizați au fost predați din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: un tânăr de 21 de ani din Galați, pentru furt (cu mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Tecuci), și un bărbat de 43 de ani din Buzău, pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată (cu mandat de executare a unei pedepse de 10 ani și 11 luni emis de Judecătoria Buzău).