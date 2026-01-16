ISU Suceava recomandă măsuri preventive esențiale pe timpul gerului: De la încălzirea sigură a locuințelor până la protecția persoanelor vulnerabile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a transmis, vineri, un mesaj privind regulile de siguranță pentru populație, în contextul temperaturilor deosebit de scăzute și gerului preconizat la nivelul județului în perioada următoare. Aceste recomandări vizează prevenirea incidentelor legate de frig, cum ar fi intoxicațiile cu monoxid de carbon, înghețul instalațiilor sau riscurile pentru sănătate, și subliniază importanța empatiei față de categoriile vulnerabile.

Mesajul ISU subliniază, în primul rând, aspectele legate de încălzirea locuinței. Cetățenii sunt sfătuiți să utilizeze doar surse de încălzire sigure, verificate în prealabil, și să evite orice improvizații la instalațiile electrice sau de gaz, care pot duce la incendii sau explozii. Sobele sau alte aparate de căldură nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar stingerea lor este obligatorie înainte de a părăsi casa sau de a merge la culcare. De asemenea, chiar în condiții de frig intens, este esențial să se aerisească periodic încăperile pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon, un gaz inodor și letal.

În ceea ce privește echiparea personală și deplasările în aer liber, ISU recomandă purtarea hainelor adecvate, în straturi, pentru a menține căldura corporală, inclusiv mănuși, căciuli și fulare care protejează extremitățile. Expunerea prelungită la frig trebuie limitată, iar deplasările neesențiale evitate în perioadele cu temperaturi foarte scăzute. Pentru cei care trebuie să călătorească, este indicat să se informeze în prealabil despre condițiile meteo și să se echipeze corespunzător.

Un alt aspect important este protejarea instalațiilor de apă împotriva înghețului: conductele trebuie izolate adecvat, iar lăsarea unui robinet să picure ușor ajută la menținerea circulației apei și previne spargerea țevilor. Totodată, atenție sporită trebuie acordată utilizării aparatelor electrice – circuitele nu trebuie supraîncărcate, iar folosirea simultană a mai multor dispozitive de mare consum pe aceeași priză este contraindicată.

ISU atrage atenția asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, copiii, bolnavii cronici sau cei fără adăpost, care pot fi expuși pericolului de hipotermie. Publicul este îndemnat să manifeste empatie, să anunțe autoritățile sau serviciile sociale în cazul observării unor astfel de situații și să verifice starea vecinilor sau rudelor în vârstă prin apeluri telefonice regulate.

La finalul mesajului, ISU recomandă accesarea platformei naționale de pregătire pentru situații de urgență, fiipregatit.ro, și descărcarea gratuită a aplicației DSU din App Store sau Google Play, pentru informații suplimentare despre prevenirea și gestionarea urgențelor.