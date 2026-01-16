Primăria Suceava: Taxe și impozite la nivel minim legal în 2026. Am aplicat strict prevederile legii, fără cote adiționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația locală a municipiului Suceava a anunțat, vineri, că taxele și impozitele locale pentru anul 2026 au fost stabilite la nivelul minim prevăzut de legislația în vigoare, fără aplicarea unor cote adiționale suplimentare, decizia fiind adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 23 decembrie 2025.

Într-un comunicat transmis de Primăria Suceava se arată că măsurile au fost luate într-un context dificil, marcat de constrângeri financiare majore.

„Înțelegem perfect vremurile provocatoare pe care le parcurgem împreună, cetățenii municipiului Suceava și administrația locală. În astfel de situații nu există învingători și pierzători, suntem împreună în proiectul de creștere a calității vieții sucevenilor”, se precizează în document.

Reprezentanții administrației locale subliniază că actualul mandat a debutat cu datorii semnificative.

„Am pornit cu peste 150 de milioane de lei facturi de achitat și cu 767 de lei în cont”, se mai arată în comunicat, context în care, potrivit autorităților, au fost finalizate toate șantierele aferente anului 2025.

Stabilirea nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2026 s-a realizat în baza Legii nr. 239 din 15 decembrie 2025, care impune tuturor unităților administrativ-teritoriale cote minime și maxime de impozitare, precum și posibilitatea aplicării unor cote adiționale de până la 100%.

„Am respectat valorile minime de impozitare stabilite prin Lege, nu aveam nicio altă soluție. Cine incită la nerespectarea Legii este ori iresponsabil ori imatur ori incapabil de a înțelege obligația respectării prevederilor legale”, se arată în comunicat.

Primăria Suceava reiterează că a optat pentru varianta cea mai redusă permisă de lege.

„Administrația a luat decizia de a aplica cotele minime de impozitare și, mai mult decât atât, fără să se aplice nicio cotă adițională de impozitare, deși legea ne-ar fi permis aplicarea cotelor maxime”, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri pentru persoane fizice, Legea nr. 239/2025 impunea pentru 2026 o cotă minimă de 0,10%, cu posibilitatea majorării până la 0,40%.

„Am păstrat cota minimă de 0,10%”, precizează Primăria Suceava care subliniază că pentru persoanele juridice, au fost menținute cotele din anul 2025, „minimul prevăzut de lege”, fără aplicarea unor cote suplimentare.

Impozitul și taxa pe teren au fost ajustate exclusiv prin aplicarea ratei inflației de 5,6%, majorare obligatorie conform Codului Fiscal.

„Nu s-au aplicat cote adiționale care puteau să fie de până la 100%”, se arată în document.

Aceeași abordare a fost aplicată și în cazul impozitelor pe mijloacele de transport, unde, potrivit comunicatului, „s-au respectat strict valorile minime impuse de Legea 239/2025, existând inclusiv cazuri de scădere a impozitelor față de anii precedenți”.

Pentru celelalte categorii de impozite locale, administrația precizează că a fost aplicată doar rata inflației, fără alte majorări. „Primăria Municipiului Suceava a aplicat aceleași cote din anii precedenți pentru impozitele locale, la minimum prevăzut de lege”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile locale atrag atenția că nerespectarea noilor prevederi legislative ar fi atras sancțiuni severe.

„Noua legislație prevede sancționarea localităților care nu aplică noile prevederi prin nealocarea cotelor defalcate din TVA și impozit pe venit, care reprezintă aproape trei sferturi din bugetul local”, subliniază Primăria Suceava.

Datele prezentate arată că, până la data de 16 ianuarie 2026, în primele șapte zile de încasare, 4.376 de suceveni au achitat taxe și impozite în valoare totală de 4.753.002 lei. Dintre aceștia, 2.643 de contribuabili au plătit la casieriile primăriei suma de 3.392.083 lei, 1.578 au achitat online 1.280.827 lei, iar 155 de persoane au utilizat terminalele SelfPay, însumând 80.092 lei.

În finalul comunicatului, administrația locală transmite un mesaj de încredere către cetățeni.

„Le mulțumim celor care au încredere în noua administrație a Sucevei și le promitem că nu vom dezamăgi. Fiecare leu din banii sucevenilor se va întoarce către aceștia prin proiectele de regenerare urbană și de creștere a calității vieții”, se mai arată în document.