O nouă ediție a expoziției „Călătorie spre marginea Sistemului Solar” a fost vernisată la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți

În holul central al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a fost inaugurată cea de-a V-a ediție a expoziției cu tema „Călătorie spre marginea Sistemului Solar”.

Evenimentul a reunit cele mai reușite proiecte realizate de elevii claselor a V-a și a IX-a, coordonate de profesoarele de geografie Daniela Mariana Ciotău și Luminița Mirela Lăzărescu.

Expoziția, amplasată în holul central al instituției, cuprinde planșe tematice și machete realizate de elevi ca urmare a parcurgerii unității de învățare „Universul și Sistemul Solar” la disciplina geografie.

Aceasta reprezintă o formă alternativă de evaluare, dar și o modalitate de a completa educația formală prin activități nonformale și practice.

Prin proiectele expuse, elevii au explorat spațiul cosmic de la vecinătatea Soarelui până către zonele periferice mai puțin cunoscute ale Sistemului Solar.

Au fost prezentate detalii despre planete, sateliți naturali, asteroizi, forme diverse de materie cosmică, precum și despre sondele spațiale care au cercetat aceste regiuni.

Activitatea a permis o călătorie virtuală prin care tinerii au înțeles mai bine imensitatea și complexitatea Sistemului Solar, dar și limitele cunoașterii actuale, în special în ceea ce privește zonele marginale.

Conform comunicatului transmis de conducerea colegiului, inspirația, creativitatea, implicarea și dorința de cunoaștere au fost ingredientele esențiale ale acestei activități educative alternative.

Proiectul a depășit sfera teoretică, oferind elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențe și abilități practice într-un context inedit.

Conducerea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” apreciază și încurajează astfel de inițiative din registrul educației practice, care contribuie la depășirea metodelor tradiționale, creează emulație și sporesc atractivitatea studiului în rândul elevilor.