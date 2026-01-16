Premieră strategică la frontiera de est: CNAIR lansează licitația pentru capătul de nord al drumului expres spre Ucraina și modernizarea a 15 km de drum pe teritoriul ucrainean



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat lansarea procedurii de licitație pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al drumului expres Suceava – Siret, un proiect cu caracter strategic atât civil, cât și militar, care va lega România de Ucraina printr-o infrastructură modernă și sigură.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, acest tronson reprezintă o premieră în portofoliul instituției, fiind finanțat prin instrumentul european SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), un mecanism special creat pentru proiecte cu implicații în securitatea regională.

Proiectul prevede:

construcția a 12,65 km de drum expres nou pe teritoriul României (sector Bălcăuți – Siret);

de drum expres nou pe teritoriul României (sector Bălcăuți – Siret); modernizarea a 1,45 km din DN2, până în punctul de trecere a frontierei;

din DN2, până în punctul de trecere a frontierei; modernizarea a 15 km din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.

Extinderea lucrărilor și pe partea ucraineană a fost condiția esențială impusă de Regulamentul UE 2025/1106 pentru acordarea finanțării prin SAFE.

Pe sectorul românesc vor fi realizate lucrări de anvergură, printre care:

un pod rutier de 967 metri peste râul Siret;

peste râul Siret; două noduri rutiere majore: Siret Sud și Siret Nord ;

și ; un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

După finalizarea validării documentației tehnico-economice, CNAIR va publica anunțul oficial de participare la licitație, moment în care va fi stabilită și data limită pentru depunerea ofertelor.

Prin realizarea acestui proiect, România își consolidează poziția de hub strategic la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO, contribuind simultan la dezvoltarea economică regională și la creșterea capacității de răspuns în situații de securitate.