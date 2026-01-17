Accident rutier în Ilișești: Microbuz răsturnat pe partea carosabilă, două persoane transportate la spital



În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:17, un microbuz de transport persoane a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe o parte, pe raza localității Ilișești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, alături de trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Suceava.

În evenimentul rutier au fost implicate 11 persoane aflate în microbuz, dintre care niciuna nu a rămas încarcerată. Doar două dintre victime au necesitat transportul la spital, fiind vorba despre doi adulți care au prezentat diferite traumatisme.

Cele două persoane rănite, conștiente și cooperante, au fost preluate de ambulanțe și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.