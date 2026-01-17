Ger puternic în județul Suceava: Temperaturi de până la -17,8 grade Celsius în noaptea de vineri spre sâmbătă



Județul Suceava se confruntă cu un val de ger intens, temperaturile coborând semnificativ în noaptea de vineri spre sâmbătă, conform datelor înregistrate de stațiile meteorologice.

Potrivit datelor publicate de ANM, cel mai scăzut nivel termic a fost măsurat la Poiana Stampei, unde mercurul a coborât până la -17,8 grade Celsius. La Rădăuți, minima a fost de -17,5 grade Celsius, iar în municipiul Suceava s-au înregistrat -13,8 grade Celsius. Sâmbătă dimineața la ora 8:00 temperatura resimțită la Poiana Stampei era de -19 grade Celsius, la Rădăuți de -17 grade Celsius, iar la Suceava de -14 grade Celsius.

În ultimele 24 de ore, maximele au rămas tot în teritoriu negativ: -1,6 grade Celsius la Poiana Stampei, -5 grade Celsius la Rădăuți și -5,9 grade Celsius la Suceava.

Autoritățile locale au avertizat populația să ia măsuri de protecție împotriva frigului extrem, în special persoanele vârstnice, copiii și cei cu afecțiuni cronice. Se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale pe timp de noapte, asigurarea unei încălziri adecvate în locuințe și atenție sporită la instalațiile de apă și gaz pentru a preveni avarii provocate de ger.

Fenomenul de ger puternic este așteptat să persiste în următoarele zile, cu temperaturi minime care pot ajunge și sub pragul de -20 grade Celsius în zonele depresionare și montane ale județului.