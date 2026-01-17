Ger extrem în județul Suceava: ANM emite cod galben de ger până marți dimineață, temperaturi minime de până la -20 grade



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări cod galben de ger, valabile până marți, 19 ianuarie, ora 10:00, care vizează inclusiv județul Suceava. Vremea deosebit de rece va persista în următoarele zile, cu temperaturi minime care pot coborî până la -20 grade Celsius, mai ales în zonele depresionare și montane.

Potrivit informării ANM, de astăzi (17 ianuarie) și până luni (18 ianuarie) inclusiv, gerul se va instala în majoritatea regiunilor, inclusiv în Moldova, cu valori nocturne și matinale între -20 și -10 grade.

În nordul și estul Moldovei – zonă în care se încadrează și județul Suceava – gerul va fi persistent și pe parcursul zilelor, cu maxime diurne cuprinse între -15 și -9 grade.

Atenționările cod galben succesive detaliază evoluția:

17 ianuarie, ora 10:00 – 20:00 – temperaturi deosebit de scăzute și ger în nordul și estul Moldovei, cu maxime de -15…-10 grade;

– temperaturi deosebit de scăzute și ger în nordul și estul Moldovei, cu maxime de -15…-10 grade; 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00 – ger în Moldova, cu minime între -20 și -10 grade;

– ger în Moldova, cu minime între -20 și -10 grade; 18 ianuarie, ora 10:00 – 20:00 – ger persistent în nordul și estul Moldovei, maxime de -12…-10 grade;

– ger persistent în nordul și estul Moldovei, maxime de -12…-10 grade; 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00 – ger în cea mai mare parte a țării, minime între -20 și -10 grade.

În județul Suceava, temperaturile înregistrate deja în noaptea de vineri spre sâmbătă confirmă instalarea gerului: -17,8 grade la Poiana Stampei, -17,5 grade la Rădăuți și -13,8 grade în municipiul Suceava. Valorile maxime din ultimele 24 de ore au rămas negative, ajungând cel mult la -1,6 grade la Poiana Stampei.

Autoritățile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava recomandă cetățenilor să ia măsuri de protecție:

limitați deplasările în aer liber, în special noaptea și dimineața devreme;

protejați persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, bolnavi cronici);

asigurați o încălzire corespunzătoare în locuințe;

verificați instalațiile de apă și gaz pentru a preveni degerăturile și avariile provocate de ger;

în cazul deplasărilor cu autoturismul, echipați-vă cu lanțuri, pături termice, lichid de parbriz antigel și telefon încărcat.

Meteorologii estimează că gerul va continua cel puțin până marți dimineață, cu posibilitatea unor minime și mai scăzute în zonele joase și depresionare ale județului.